Medalhistas olímpicos ajudam desabrigados no RS e tentam manter preparação

Mayra Aguiar e Daniel Cagnin, medalhistas olímpicos do judô, estão trabalhando voluntariamente no auxílio a desabrigados em Porto Alegre. Enquanto isso, a dupla tenta manter a preparação para os Jogos de Paris.

O que aconteceu

A pouco mais de dois meses do início dos Jogos Olímpicos, Mayra e Daniel tiveram rotinas impactadas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul.

Mas enquanto dão atenção aos treinos — realizados dentro do possível — os atletas se empenham no auxílio a pessoas desabrigadas. Sempre após os treinamentos, os atletas realizam atividades diversas que vão desde carregar caixas até ajudar na cozinha servindo refeições.