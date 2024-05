Ingrid Oliveira brilha no encerramento do Troféu Brasil

E após as medalhas de prata e bronze no sábado, Luís Felipe e Rafael Borges conquistaram o ouro com 356,61 pontos, mais de 22 pontos à frente dos segundos colocados Caio Dalmaso e Miguel Cardoso, seguidos pela dupla Davi Lyrio e Gabriel Perdigão, que ficaram com o bronze.

PLATAFORMA DE 5M/7,5M/10M

Na categoria feminina, Ingrid Oliveira deu chances a suas adversárias e, com quase 90 pontos de vantagem, levou o ouro sem grandes sustos. Giovanna Pedroso e Heloá Camelo finalizaram o pódio, com a prata e o bronze, respectivamente. Maria Silva (4º), Janine Freitas (5º) e Paty Valente (6º) acabaram fora do pódio.

E na última disputa do dia, Davi Lyrio, Caio Dalmaso, João Felipe Margiotto, Kaue Margiotto, Miguel Cardoso e Gabriel Perdigão competiram na categoria masculina. E, conquistando sua segunda medalha do dia, Caio Dalmaso levou a medalha de ouro do Troféu Brasil com 329,05 pontos, seguido de João Felipe e Davi Lyrio, com 302,45 e 301,20, respectivamente.