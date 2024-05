UFC muda campanha e doa alimentos para município atingido por chuvas no RS

As doações serão destinadas a Canoas com o apoio logístico do RioSolidario. Os alimentos serão distribuídos para famílias do município.

Anteriormente, o que foi arrecadado iria para 12 instituições do Rio de Janeiro. As organizações, inclusive, participaram do evento na sexta-feira e os representantes foram chamados ao palco. São eles: Instituto Irmãos Nogueira, Usina de Campeões, Nocaute com Cristo, Escola de Lutas José Aldo, Instituto Faixa Preta de Jesus, Instituto Reação, Nação Kids Fight Team, Setor Cristo Sustentável do Santuário Cristo Redentor, RioInclui, Projeto Social Meninos do Boxe, Projeto Ecoar e RioSolidario.

"O UFC realiza campanhas sociais para as pesagens em todos os eventos no Brasil desde 2014, e já arrecadamos mais de 87 toneladas de alimentos nestes 10 anos. Em conversas neste fim de semana com as instituições sociais que seriam atendidas no UFC 301, chegamos à conclusão de que era urgente ajudarmos o Sul e, juntos, decidimos fazer essa mudança na campanha da pesagem. Esperamos que essa atitude inspire também nossos fãs a doar e ajudar como possível as famílias atingidas por essa tragédia", disse Eduardo Galetti, Vice-presidente Sênior do UFC na América Latina.