Encarada de Aldo com americano sai faísca antes de UFC no Rio: 'Acho ótimo'

Aos 37 anos, José Aldo mostrou que está com sede de luta após mais de um ano e meio afastado dos octógonos. Sua encarada com o americano Jonathan Martinez foi de sair faísca antes da luta entre os dois no UFC 301, que acontece no Rio de Janeiro neste sábado (4).

O que aconteceu

Aldo e Martinez ficaram colados testa com testa nesta quarta-feira (1). Cerimonialista, a lenda Rodrigo Minotauro precisou separá-los no evento que aconteceu em um hotel no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ).

O manauara, porém, garantiu que partiu de seu adversário a agressividade no momento. O ídolo brasileiro, no entanto, aprovou a animosidade entre eles.