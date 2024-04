Fabiola Andrade foi de repórter a comentarista e conheceu marido nas redes

No Instagram, onde acumula quase 160 mil seguidores, Fabiola compartilha momentos pessoais e profissionais. A jornalista, que destaca a meditação na sua biografia da rede social, é fã de esportes e também pratica natação. Entre suas publicações, estão viagens, momentos na natureza, cliques com família e amigos e também muitas coberturas com o uniforme da TV Globo.

O casamento

Eduardo era um são-paulino fanático e frequentava o Morumbi em praticamente todos os jogos. Esse amor pelo futebol foi o que levou o empresário paulistano à mineira Fabiola. Os dois se conheceram pelas redes sociais em 2018 e passaram a falar do esporte preferido até que resolveram finalmente se encontrar no ano seguinte.

Juntamos as escovas de dentes, e ele estava esperando por esse convite, até porque o apartamento era o meu. A gente morou um pouco lá e, depois de um tempinho, ele falou: 'Acho que quero ter o nosso apartamento, quero me casar'. Eu topei na hora e, então, colocamos nossas casas à venda

Fabiola

O novo lar do casal tinha tudo o que eles sonhavam: uma área verde para Fabi e um cantinho para Edu cozinhar e receber os amigos do casal. Eles ainda montaram uma salinha de TV para Edu acompanhar todos os jogos que Fabiola estivesse trabalhando e, depois, esperar pelo retorno dela.

Edu descobriu o câncer após passar mal em casa. Ele fez todo o tratamento e completou as últimas sessões de rádio e quimioterapia em 2 de fevereiro de 2023. Depois, quando estava pronto para começar a recuperação com fisioterapia, no fim de março, teve uma convulsão no novo apartamento do casal.