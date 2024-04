Por que embaixadora do COB teve encontro emocionado com bordadeira

"A minha família vem dessa cultura, do bordado, da renda, do ateliê. Eu fiquei muito feliz de podermos mostrar um pouquinho do nosso Nordeste. Um povo muito amável, muito caloroso. E eu fiquei emocionada em encontrá-la aqui", contou Virna, ao UOL.

Virna aproveitou o encontro para, em tom de brincadeira, fazer uma cobrança. "Eu vou querer uma jaqueta, hein", disse. As jaquetas jeans foram divulgadas no mês passado, e fizeram sucesso.

Logo que ouviu sobre Virna, Dona Salmira abriu o sorrisso e, rapidamente, lembrou uma história envolvendo Maria do Carmo, a Carminha, mãe da ex-atleta. Foi através da amiga, inclusive, que ela soube que estaria no mesmo evento que a embaixadora do COB .

"A mãe de Virna foi Miss Caicó, e eu tenho uma tia que foi Miss Caicó depois da mãe dela. A família delas é dotada de inteligência, criatividade... Virna, para mim, representa uma figura nobre de nossa região. A Carminha me disse que ela estaria aqui na Urca e pensei: 'Eu tenho de encontrar Virna, porque ela falando do nosso bordado é sucesso", ressaltou.

Já abracei Virna duas vezes aqui, e se encontrar de novo, vou abraçar de novo

Os uniformes do Time Brasil são da Riachuelo. A marca tem origem também no Rio Grande do Norte. "Saber que estamos bordando os uniformes que os atletas vão usar nas Olimpíadas é uma emoção grande para a gente. Ultrapassamos fronteiras, isso é um sonho de décadas", afirma Salmira