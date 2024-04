Luisa Baptista cobra justiça 4 meses após acidente: 'Demorando a ser feita'

Ela contou que, apesar de tudo, teve sorte desde o início e que tudo conspirou a seu favor: "Paulo, que não era nem para estar pedalando, mas foi. O celular que não era pra pegar, mas pegou e imediatamente ligou para o Samu".

Luísa agradeceu todos que a ajudaram em todo o processo após seu acidente, dos médicos aos amigos e familiares: "Se estou viva, é graças a todos vocês. E não vejo a hora de retornar".

No final, a triatleta ressaltou que ela está trabalhando para retornar e que dará 110% de si para voltar em breve.

Confira o depoimento completo de Luisa: