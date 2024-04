Fabiola Andrade detalha últimos dias ao lado do marido, vítima de câncer

"Eu tinha acabado de descobrir o tumor, e os médicos falaram que ele poderia morrer na primeira cirurgia. Naquele momento, eu me revoltei, porque aquilo me aterrorizou. Entrei no nosso quarto para fazer a malinha dele, lembro que estava só eu e Maia — a nossa cachorrinha — e comecei a gritar: 'Eu vou trazer ele de volta, vocês estão me ouvindo? Eu vou trazer ele de volta para casa!'. Eu discutia com o câncer, ainda não tinha ciência do quão agressivo era. Eu tinha certeza de que eu ia conseguir", falou Fabiola.

"Aí a gente fez a ressonância no comecinho de dezembro para começar o tratamento de químio e de radioterapia. Só que o tumor estava maior do que no começo de novembro e ele precisou de uma nova cirurgia em menos de um mês", acrescentou.

Imagem: Arquivo Pessoal

Oito meses de uma tristeza infinita

Edu fez todo o tratamento e completou as últimas sessões de químio e radioterapia em 2 de fevereiro de 2023. Ele estava pronto para começar a recuperação com fisioterapia quando, no fim de março, teve uma convulsão no novo apartamento do casal

"Ele foi para o hospital e virou paciente paliativo. Os médicos falaram que fizeram tudo o que a medicina entende que poderiam fazer, mas não surtiu efeito. O tumor era muito maior do que nas duas outras vezes. O oncologista contou ao Edu o que estava acontecendo, e foi nesse momento que ele olhou para a janela do hospital, não quis saber mais nada e se fechou", contou Fabiola.