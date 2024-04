Glioblastoma: câncer de marido de Fabiola Andrade é um dos mais letais

O que se sabe sobre o glioblastoma

Nos últimos 20 anos, o entendimento sobre os mecanismos de funcionamento do tumor está aumentando entre os especialistas, mesmo com um prognóstico não tão positivo.

O padrão atual de tratamento é a remoção cirúrgica do tumor, seguida de quimioterapia com temozolomida, radioterapia e nitrosoureias (como lomustina). Estudos recentes investigam duas substâncias que conseguiram inibir a proliferação dessas células tumorais.

A estimativa de novos casos é de 11.490 ao ano, segundo o Inca, em 2020. Os tumores do sistema nervoso central, na qual o glioblastoma faz parte, representam de 1,4 a 1,8% de todos os tumores malignos no mundo. Cerca de 88% deles estão localizados no cérebro.

* Com informações de reportagem de Juliana Conte, publicada no site de Drauzio Varella, no dia 05/10/2023.