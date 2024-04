Filipinho e Rayssa Leal podem quebrar jejum de 8 anos do Brasil no Laureus

Filipe Toledo, do surfe, e Rayssa Leal, do skate, concorrem ao prêmio Laureus nesta segunda (22), na categoria de Esportes de Ação, em cerimônia que será realizada em Madri (Espanha), às 15h (de Brasília). Se um deles vencer, quebrará um jejum de oito anos do Brasil.

Expectativa

Filipinho está na capital espanhola e Rayssa deve chegar nesta segunda após conquistar o título da etapa da SLS, em San Diego, nos EUA.

Eles disputam com Caroline Marks (EUA, no surfe), Kirsten Neuschafer (África do Sul, na vela), Bethany Shriever (Reino Unido, no BMX) e Arisa Trew (Austrália, no skate).