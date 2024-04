CBV anuncia parceria com Enel: 'Tornar o vôlei cada vez mais sustentável'

A Confederação Brasileira de Vôlei anunciou a Enel como nova patrocinadora. O acordo entre a entidade e a companhia de energia inclui a exposição da marca nos shorts dos uniformes das seleções masculina e feminina e durante as principais competições do calendário nacional, como Superliga e Ciruito Brasileiro de Vôlei de Praia.

"Estamos muito felizes com esse acordo com a Enel. A maior parte do aporte deste patrocínio será utilizada na revitalização do próprio Centro de Desenvolvimento do Voleibol, casa do nosso esporte e ferramenta fundamental no projeto de renovação de talentos da CBV. Além disso, a expertise da Enel será importante na busca constante por soluções que diminuam o impacto das nossas atividades no meio ambiente, seguindo as diretrizes da política de sustentabilidade da CBV", explicou Radamés Lattari, presidente da CBV.

Além disso, a Enel auxiliará a CBV na busca por soluções que ampliem a eficiência energética nas instalações na entidade. O patrocínio também inclui o naming rights do Centro de Desenvolvimento de Volei em Saquarema, no Rio de Janeiro.