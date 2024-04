Primeira brasileira na WNBA celebra Kamilla Cardoso: 'Representatividade'

Ela participou da temporada inaugural da liga feminina, em 1997. Janeth atuou no Houston Comets e conquistou os quatro primeiros títulos da competição, entre 1997 e 2000.

"Vejo o basquete em uma crescente, de certo modo, a médio prazo. Vemos algumas meninas que estão se despontando, e a Kamilla é uma dessas jogadoras. Foi a terceira no draft, o melhor draft que nós já tivemos. Fico muito feliz. Estava assistindo [ao draft] e lembrei daqueles momentos todos, de quando fui a única sul-americana, a primeira a desvendar esse caminho, para que outras meninas pudessem ir também e conquistar títulos", disse.

Vemos a Kamilla nesse processo bacana. Foi pra lá muito cedo, é uma representatividade muito grande, e vem demonstrando que o basquete brasileiro tem talentos, precisa ser lapidado e ter oportunidade para que os resultados possam acontecer

Kamilla Cardoso Imagem: Getty Images

A liga feminina dos EUA conta com outras brasileiras. A pivô Stephanie Soares está no Dallas Wings, e a ala-pivô Damiris Dantas no Indiana Fever. "Esperamos que elas possam trazer essa experiência para a seleção brasileira, e a seleção consiga alcançar resultados".

O que mais ela falou?

Momento do basquete feminino brasileiro. "Acho que, quando falamos da liga nacional, vemos um crescimento, mas que depende de um tempo para que, realmente, as coisas possam acontecer em termos de resultado. Resultado nacional e sul-americano temos conseguido, mas esse resultado internacional, ter boa classificação no Mundial, ir aos Jogos Olímpicos, ainda está faltando. Vimos isso com a não classificação para Paris".