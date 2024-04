Volta de Petrovic é passo atrás no basquete e reforça CBB perdida

Didi, Raulzinho, Marquinhos e Gui Santos (ambos jogadores da posição 3 e altos) pediram dispensa de jogar a competição.

A declaração pegou mal à época, e não foi esquecida. Até porque o tempo mostrou que os três mais jovens tinham seus motivos para pedirem dispensa. Quando topou voltar à seleção, Raulzinho lesionou gravemente o joelho no Mundial e perdeu a temporada inteira de clubes. Agora, que ânimo terá para tentar se recuperar a tempo do Pré-Olímpico, para reencontra Petrovic?

O Pré-Olímpico começa na primeira semana de julho, e o Brasil vai ter que recomeçar quase do zero. O treinador não mora no Brasil, e naturalmente não acompanhou de perto a temporada dos jogadores brasileiros. A comissão que vinha fazendo isso se desfez.

Além de Gustavinho, treinador, também não ficam o diretor Diego Jeleilate e o assistente técnico Vitor Galvani — os dois primeiros romperam com a CBB depois de se recusarem a demitir Galvani, que no entender da diretoria da CBB havia feito trabalho ruim no sub-19, 11º colocado no Mundial da categoria.

Helinho (técnico do Sesi) e Demétrius (do Paulistano) seguem na comissão e terão a companhia de Tiago Splitter, que trabalha no Houston Rockets, da NBA, e Bruno Savignani, técnico no Bétis, na segunda divisão da Espanha.

Petrovic volta em um momento em que Marcelo 'Pará', espécie de CEO da CBB, tem encaminhada sua eleição para ser o próximo presidente da entidade. Foi o croata quem, em 2021, chamou para seleção o filho de Pará, Dimitri, que então jogava na terceira divisão da Itália e hoje está na segunda do Brasil. Uma convocação que, esportivamente, jamais se justificou minimamente.