Gustavinho se nega a demitir assistente e deixa a seleção de basquete

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) causou surpresa ao anunciar nesta quarta-feira (17) a demissão do técnico Gustavo de Conti, a 70 dias do Pré-Olímpico. Oficialmente, a entidade disse que a decisão foi tomada "em comum acordo".

Aleksandar Petrovic, que treinava a equipe até 2021, é o favorito a voltar. Sob o comando dele, o filho do principal dirigente da CBB, Marcelo Pará, recebeu uma chance na seleção enquanto jogava a terceira divisão da Itália. O croata deixou o cargo depois exatamente de falhar em um Pré-Olímpico.

Gustavinho vinha sendo frito desde o Mundial do ano passado, quando ficou perto da vaga olímpica. Terminou em último do grupo na segunda fase, mas teria avançado se o Canadá não tivesse virado sobre a Espanha no finalzinho da partida entre eles.