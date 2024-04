Time Brasil: 'mentor' polêmico foi jurado de reality e trabalhou com Neymar

No entanto, segundo o colunista do UOL Demétrio Vecchioli, Joel nunca defendeu a seleção brasileira adulta e é tratado como charlatão entre nadadores de ponta. Ele também nunca venceu uma prova de campeonato brasileiro. No ano em que Joel divulga ter sido "eleito um dos melhores do mundo no nado borboleta", 2005, foi 22º do Campeonato Paulista, como mostra seu perfil no Swim It Up, mais completa base de dados da natação mundial. No site da World Aquatic, o perfil dele só cita o 104º lugar no ranking mundial dos 50m livre em piscina curta da mesma temporada. Outros resultados sequer entram nas estatísticas internacionais.

Ainda de acordo com o colunista, o grande feito do ex-atleta foi ser medalhista de bronze no Open, uma competição em piscina curta, no fim do ano, na prova de 50 borboleta, que não é olímpica. Na carreira toda, ele só ganhou outros dois bronzes em Campeonatos Brasileiros em provas individuais, ambos na base.

Aos 26 anos, após encerrar sua carreira como nadador, Joel cursou Educação Física na Universidade Santa Cecília, na sua cidade natal. Depois disso, ele passou a atuar como treinador de natação, evoluindo para professor universitário na mesma instituição.

Relação com a família de Neymar. Quando lecionava na Unisanta, Joel deu aula para Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar. Ao criar uma relação próxima com a família, ele foi convidado para assumir o cargo de coordenador-geral do Instituto Neymar em 2014.

Com o intuito de empreender, Joel deixou o cargo no Instituto em agosto de 2018. Em entrevista ao podcast Ironcast, ele contou que sua relação com o jogador era ótima e também como foi seu trabalho na instituição. "Lá eu aprendi muito e me tornei uma pessoa melhor. Ali, vi que o Brasil é preconceituoso, injusto, tem uma discrepância social violenta e que, pessoas que podem contribuir, deveriam", disse.

Já durante sua jornada como empreendedor, ele contou ter recebido ajuda de Thiago Nigro, conhecido na internet como o "Primo Rico". Os dois se conheceram em 2017 e se tornaram amigos — e, mais tarde, sócios. "Esse cara é um irmão de outra vida", disse Joel também no Ironcast.