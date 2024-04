'Mentor' do Time Brasil na Olimpíada é tido como charlatão por nadadores

Melhor ainda se o mentor fosse um psicólogo formado, não um coach.

Faz alguns meses, uma pessoa influente no esporte olímpico brasileiro me mandou um print do perfil de Jota em seu site. Estava revoltada com as mentiras. "Nas piscinas, ganhou diversos títulos e bateu recordes. Além disso, em 2005 foi considerado um dos melhores nadadores do mundo no nado borboleta".

Naquele ano, ele não nadou o Troféu Brasil, campeonato brasileiro absoluto em piscina longa. Seu grande feito foi ser medalhista de bronze no Open, uma competição em piscina curta, no fim do ano, na prova de 50 borboleta, que não é olímpica. Na carreira toda, só ganhou outros dois bronzes em Campeonatos Brasileiros em provas individuais, ambos na base.

Após se aposentar nas piscinas, virou professor na Unisanta, onde deu aula para Neymar Pai, que o chamou para tocar o Instituto Neymar Jr. Bem relacionado e bom de papo, Joel conquistou seguidores nas redes sociais e amigos influentes, inclusive medalhistas olímpicos (Gustavo Borges é próximo a ele, por exemplo).

Mas deixou também muito atletas incomodados, há tempos, pelo exagero no currículo.

Após a seletiva olímpica de 2021, a CBDA achou uma boa ideia uma palestra com Jota. Uma parte da seleção inventou que tinha vôo saindo para boicotar a conversa. Por que alguém que disputou diversos campeonatos Mundiais, foi finalista de grandes competições, deveria se inspirar em quem tentou e não chegou lá?