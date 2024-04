Colete em 'cofre' e Pont des Arts: como COB marcou 100 dias para Paris-2024

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) marcou os 100 dias que restam para os Jogos Olímpicos de Paris em evento que teve colete em "cofre" e até referência a uma famosa ponte da capital francesa.

O que aconteceu

A festa aconteceu na noite de ontem (17), no Morro da Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro. O local é um dos pontos turísticos da cidade.

Os convidados entravam no clima olímpico logo ao chegar. Ao saltar do bondinho passavam por um corredor em meio à bateria do Movimento Verde Amarelo.