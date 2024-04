F1: Verstappen volta a vencer e comanda dobradinha da Red Bull no Japão

Sem ser ameaçado na liderança, Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, liderando uma dobradinha da Red Bull no Circuito de Suzuka, com Sergio Pérez na segunda posição.

O que aconteceu

Carlos Sainz Jr, da Ferrari, completou o pódio. Ele foi seguido pelo companheiro Charles Leclerc, que conquistou quatro posições durante a prova para terminar em quarto.

Verstappen de volta ao lugar mais alto do pódio. O holandês também venceu no GP do Bahrein e no GP da Arábia Saudita em 2024. No GP da Austrália, ele foi obrigado a abandonar, após um problema no freio.