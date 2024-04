Classificação do Japão foi choque de realidade, para o bem e para o mal

É fato que Verstappen não ficou contente com sua última tentativa, mas não seria capaz de repetir a vantagem vista na classificação de setembro de 2023.

Na corrida, a tendência é que a folga da Red Bull seja maior, como explicou Charles Leclerc, apenas oitavo no grid, com mais dificuldades de aquecimento de pneus que Sainz. "Com o desgaste de pneu, as fraquezas de cada carro vão ficando mais evidentes e é por isso que eles ainda estão na frente, já que têm um carro mais equilibrado".

A F1 vive um período muito especial em termos de competitividade em classificações e a sessão do Japão foi mais um exemplo disso. Entre Sainz, quarto no grid, e Russell, nono, a diferença foi de apenas 0s326.

"Está tudo muito apertado em classificação. Vimos Nico Hulkenberg e Valtteri Bottas andando a 0s3 da gente hoje, o que é legal. Na corrida, você vê o ritmo real dos carros e estamos com dificuldades nessa parte. Acho que esse é o ritmo real. No sábado, acho que a aderência dos pneus acaba mascarando algumas coisas. Está muito apertado e vai ser interessante ver as classificações de Mônaco e outros circuitos em que a tomada de tempos é tudo e vamos ver surpresas", disse Fernando Alonso ao UOL Esporte. O espanhol larga em quarto lugar.

Ferrari e Mercedes mostram melhora

Outra realidade mostrada em Suzuka foi a melhora considerável da Ferrari. Eles ficaram a 1s da pole há pouco menos de sete meses e agora estão a menos de 0s5. E também foi um alento para a Mercedes.