F1: Verstappen mantém domínio e garante a pole no GP do Japão

Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine), Kevin Magnussen (Haas), Logan Sargeant (Williams) e Guanyu Zhou (Sauber) ficaram nas últimas posições. Eles não avançaram ao Q2.

Como foi o Q2

Assim como no Q1, as Red Bulls dominaram a segunda parte do treino, com Verstappen na liderança e Pérez em segundo lugar. Desta vez, Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o 'intruso', com a terceira colocação.

Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Haas), Valteri Bottas (Sauber), Alex Albon (Williams) e Esteban Ocon (Alpine) ficaram nas últimas posições. Eles não conseguiram um lugar no Q3.

Como foi o Q3

Lando Norris foi a surpresa no início da terceira parte. Após todos os pilotos completarem voltas rápidas, o inglês da McLaren conseguiu o segundo melhor tempo, atrás apenas de Max Verstappen.