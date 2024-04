Promessas se inspiram em Senna e não se abalam por F1 sem brasileiros

Saudade, estudos e 'brincar' de pilotar

O sonho de se tornar um piloto profissional começa ainda na infância. Heitor, por exemplo, começou a treinar com apenas 4 anos.

Minha relação no automobilismo começou com o meu pai, que era piloto de kart. Quando eu era pequeno sempre ficava no meio e quando fiz três anos meu pai me deu um kart. Comecei a treinar com 4 anos, e comecei a levar como profissão quando vim para São Paulo, com 6 anos. Heitor.

Eu tinha um amigo que andava de kart e ele me chamou para conhecer. A partir do momento que vi, já me interessei em ser piloto. Quando percebi que tinha talento e paixão por automobilismo comecei a pensar nisso como algo sério. Gabriel

Para isso, os meninos deixaram suas cidades e conciliam os estudos com a rotina nas pistas. Gabriel chegou a morar em um motorhome para ficar perto do kartódromo Granja Viana, como mostra a série 'Formula Dreams', da HBO Max.

Gabriel Koenigkan, jovem piloto brasileiro Imagem: Reprodução/Instagram/@gabrielkoenigkan7