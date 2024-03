Brasileira faz série no OnlyFans e tem 'vida de senhora' fora do UFC

No começo, antes de eu assinar o contrato, quando já estavam as especulações, eu ficava: 'caramba, vai ser a Rose'. A partir do momento que eu assinei: 'caramba, é a luta que eu vou ser o evento principal, é a luta que vai poder mudar a minha história'. Se eu quero ser uma lenda, eu tenho que ganhar de uma lenda, então todo tempo eu fico memorizando isso e está na minha hora.

A brasileira considera o combate de hoje (23) como o mais importante da sua carreira. Ele, inclusive, pode servir como um 'salto' para lutas ainda maiores. "Eu penso que sim [pode lutar por cinturão em breve], porque eu já estou ranqueada em duas categorias. Eu sou a 7ª da peso-palha, 8ª do peso-mosca. Se não for para lutar pelo cinturão, acho que dá para eu chegar, pelo menos, a lutar com as top-5", disse.

Amanda Ribas comemora vitória sobre Luana Pinheiro no UFC Imagem: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

O que mais ela disse?

Preparação para a luta. "O meu camp eu fiz todo lá em Varginha, na minha cidade natal, na academia da minha família e foi um camp muito especial. Acho que o diferente desse camp para os outros foi que eu estou fazendo a luta principal."

Inspirações. "Minhas inspirações diárias, além da minha família, da minha mãe e do meu pai, são as meninas que treinam comigo. Não é todo dia que tem a mesma energia. Às vezes tem uma dorzinha a mais, alguma coisa a mais, e quando chega no tatame está aquela pessoa lá treinando, às vezes uma palavra, um sorriso me motiva muito [...] No meio das lutas, a Amanda Nunes é surreal. Foi dona de dois cinturões, e eu acho ela com uma inteligência de luta muito grande."