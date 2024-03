Scooby foca em ondas grandes, mas admite: 'Me descobrindo como comunicador'

O surfista também tem um quadro no canal "PodPah", do Youtube. Ele visita artistas da música, televisão, cinema, internet e esportes.

Gosto bastante de me reinventar, não costumo ficar acomodado. Fiquei muito feliz de receber o convite da Cazé TV, que me acolheu do início ao fim. Deixaram claro que tudo deveria ser feito do meu jeito, porque era o que eles queriam. E aí foi uma receita, foi um prato feito para mim, porque consegui chegar do meu jeito e colocar ainda mais para fora o que sentia. E isso deu muito certo, porque foi muito comentado

Pedro Scooby, no Sponsorship Summit, em São Paulo

Scooby ganhou um título em janeiro deste ano em Portugal. Ao lado do também brasileiro Lucas Chumbo, ele faturou o caneco de melhor dupla do "TUDOR Nazaré Big Wave Challenge", nas temidas ondas grandes da vila de Nazaré, na cidade de Leiria (POR).

Evento faz 'esquenta' para etapa de Saquarema

A 3ª edição do Sponsorship Summit fez um "esquenta" para a etapa de Saquarema da WSL. O evento na cidade da Região dos Lagos do Rio de Janeiro acontecerá entre os dias 22 a 30 de junho.

A competição, em 2023, bateu 100% de ocupação da rede hoteleira. O evento reuniu milhares de pessoas e coroou o brasileiro Yago Dora como campeão.