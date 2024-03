Intérprete de astro do beisebol é suspeito de roubar R$ 22 mi do jogador

O intérprete disse inicialmente que Ohtani aceitara bancar suas dívidas. Mizuhara deu essa versão da história em entrevista à ESPN norte-americana na última terça (19). Contudo, após as acusações do staff do atleta, o ex-funcionário dos Dodgers disse que o atleta não sabia das transações.

Quando Mizuhara concedeu entrevista na terça, o staff de Ohtani endossou sua versão. Segundo a assessoria do atleta, a descoberta do suposto roubo se deu na coleta de informações para responder à imprensa.

Mizuhara tem feito apostas esportivas com Bowyer desde 2021, de acordo reportagem da ESPN. Os pagamentos eram em nome de Ohtani, mas, segundo o próprio intérprete, o atleta nunca se envolveu diretamente com o assunto. O dinheiro teria sido utilizado em apostas em futebol e outras modalidades sem relação com o beisebol.

Apostas esportivas são ilegais no estado da Califórnia. A MLB, liga em que Ohtani atua desde 2018, proíbe que seus atletas apostem em qualquer modalidade.

Ohtani e Mizuhara trabalhavam juntos desde que o atleta ingressou nos EUA. O japonês hoje é um dos principais nomes do beisebol mundial, sendo eleito o melhor jogador da Liga Americana em 2021 e 2023. O arremessador trocou de time neste ano, assinando o maior contrato esportivo da história: U$ 700 milhões (R$ 3,5 bilhões) em 10 anos.