MC Gui dedica vitória a irmão morto após nocautear Nego do Borel no FMS 4

MC Gui dedicou sua vitória sobre Nego do Borel no Fight Music Show 4 a Gustavo, seu irmão que morreu em 2014 quando tinha 17 anos.

Há exatamente dez anos, eu estava neste palco gravando meu DVD. Aqui foi o último lugar que recebi um abraço do meu irmão em vida. Uma semana depois, ele morreu, e eu tatuei a imagem na perna. Quando soube que o evento seria aqui, me dediquei ao máximo para dar a vitória a ele, que está no céu. MC Gui, após nocautear Nego do Borel

MC Gui nocauteia Nego do Borel

O músico de 25 anos venceu o oponente por nocaute técnico no final do 3º round, após uma sequência de golpes