FILA lança versão comemorativa FX-2 Trionfo, inspirado no tênis

Em homenagem ao tênis como esporte, a FILA lançou o modelo FX-2 Trionfo, que resgata o espírito vitorioso coroado com louros nos torneios.

Visual

O modelo faz parte da família FX-2, primeiro sneaker da marca, nascido das linhas inconfundíveis de Pierluigi Rolando.

A cor verde tenta transmitir vitalidade e conquista com ramos de oliveira-selvagem no design do calçado.