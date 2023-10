9 horas na academia por dia: como vive o fenômeno do jiu-jítsu de 11 anos

O que você fazia quando tinha 11 anos? As respostas mais comuns para essa pergunta provavelmente são estudar ou brincar. Coisas que Ícaro Moreno também faz. Mas elas não ocupam a maior parte de sua rotina. O principal foco do garoto está no jiu-jítsu.

Faixa amarela no esporte, Ícaro é o melhor do mundo em sua idade. Ele lidera o ranking da IBJJF (Federação Internacional de Jiu-Jítsu Brasileiro), faturou cinco títulos do Pan Kids, o principal torneio do planeta, e está invicto na federação há seis anos.

O garoto já vive rotina de profissional. Ícaro e sua família moram em Costa Mesa, na Califórnia (EUA), para ficarem perto da academia Art of Jiu Jitsu. Ele passa mais de um terço dos dias de semana treinando. Seu tempo fora da academia também é dedicado ao jiu-jítsu, com sono e alimentação regrados.