UFC Vegas 80: Bobby Green nocauteia Grant Dawson e quebra invencibilidade do rival

Visto pelas bolsas de apostas como grande zebra na luta principal do UFC Vegas 80, Bobby Green quebrou a banca neste sábado (7), ao nocautear Grant Dawson em apenas 33 segundos de combate. Com o triunfo sobre o número 10 no ranking peso-leve (70 kg) do Ultimate, 'King' pode sonhar com uma vaga no ranking da divisão e se torna apenas o segundo atleta a derrotar 'KGD' no MMA profissional.

Por outro lado, Grant Dawson vê sua longa sequência de invencibilidade ser quebrada e sua ascensão na categoria dos leves ser freada. KGD, como é conhecido o lutador de 29 anos, entrou no octógono do UFC Vegas 80 como franco favorito e deixou o cage mais distante do sonho de um dia disputar o cinturão da divisão.

A luta