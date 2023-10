Fusão entre Bellator e PFL poderia salvar fase final da carreira de Cyborg

Com a impossibilidade da meta ser atingida, Cyborg mais uma vez viu o número de possíveis rivais ser reduzido - tanto que a rasa categoria dos penas sequer conta com um ranking oficial no evento. Sete lutas depois, a atleta deixou a organização presidida por Dana White de forma conturbada e encontrou no Bellator sua nova, e possivelmente última, oportunidade.

No entanto, o nível apresentado pela atleta no cage, mesmo aos 38 anos, ainda é muito superior ao das rivais. Tirando o nocaute sofrido para Amanda em dezembro de 2018, ainda no UFC, nenhuma adversária representou, de fato, um perigo para Cyborg no MMA internacional. Agora, com a vitória convincente diante de Zingano, a trajetória da carreira da brasileira volta ao holofote.

Sem um cenário competitivo à sua frente, Cyborg também sofre para chamar a atenção do grande público. Afinal, seu favoritismo é tão grande que a ansiedade do fã casual do esporte em vê-la em ação é pequena, o que automaticamente reduz o engajamento e seu poder de venda de pay-per-views.

A solução, então, já na fase final de sua carreira, é torcer pela especulada fusão entre PFL e Bellator. Caso isso aconteça, ao menos dois nomes, talvez os únicos possíveis, surgem como rivais à altura: Larissa Pacheco e Kayla Harrison. Caso contrário, pouco se pode fazer para gerar o interesse dos fãs nos capítulos finais de uma das atletas mais vitoriosas da história deste esporte.