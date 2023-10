Como destaque da seleção brasileira levou fãs do vôlei à cultura japonesa

A cada ponto da seleção brasileira no Pré-Olímpico de Vôlei, uma pequena camisa laranja era levantada na arquibancada. A cor não faz parte da bandeira do Brasil, mas é do uniforme de Naruto, desenho que se popularizou entre os fãs do esporte por conta de Darlan, um fanático pelo personagem.

A dona da camisa era Ayla Brust, que comprou a peça apenas para levar ao Maracanãzinho. A amiga Tais Xavier também se inspirou no mangá para compor figurino do jogo contra a Itália e usou a bandana, acessório icônico do personagem.

"Sabia que existia, mas passamos a conhecer mais por causa dele mesmo. Viemos para esse jogo e compramos para trazer", contaram elas, que integram o grupo Vôlei Friburgo, que existe há seis anos e conta com 33 mulheres.