Sem presença de viúvo, irmão de Walewska diz que bancou sozinho o funeral

Resolvi todas as burocracias, eu paguei todo o funeral. O marido da minha irmã não arcou com nada

O desabafo é de Wesley Oliveira, 41 anos, único irmão da medalhista olímpica Walewska. A jogadora foi enterrada ontem (23) em Belo Horizonte. A ausência do viúvo levantou alguns questionamentos do que realmente teria ocorrido, conforme antecipado pelo UOL.

"Eu fiz o que tinha que fazer porque era minha irmã. Corri para o prédio no dia do incidente, resolvi todas as burocracias, eu paguei tudo. Tanto a parte do translado, até todos os custos gerais do funeral. No total foram R$ 20 mil de custos. O marido da minha irmã não arcou com nada", disse.