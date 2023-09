'Ela era extremamente apaixonada por Ricardo', diz coautor de livro de Wal

"Cem por cento alegria, cem por cento otimismo, feliz com a carreira, com o atual momento após a aposentadoria. O livro traz, inclusive, a importância do papel dela para os atletas que se aposentam e não sabem o que fazer. O que está no livro é um legado que ela conseguiu deixar em vida . As pessoas que leem o livro têm a sensação de estar conversando diretamente com ela", conta Teco, coautor do material.

Walewska, durante as gravações de um podcast que deu origem a seu livro Imagem: Arquivo pessoal

Teco Condado e Walewska Oliveira durante as gravações que deram origem ao livro "Outras Redes" Imagem: Arquivo pessoal

O livro aborda os principais fatos da infância da jogadora até o primeiro ano de aposentadoria —Wal jogou até 2022. A ideia era expor experiências de vida, de trabalho e, principalmente, de relações interpessoais. Sobre este assunto, o escritor recorda o único momento em que a campeã olímpica se emocionou: contar como era a relação de 20 anos com o marido, Ricardo Mendes. O casal não teve filhos.

"Me lembro dela ter se emocionado pra valer apenas uma vez. Exatamente na hora que ela fala do Ricardo. Ela fala de uma gratidão por ele e, nessa hora, ela chora. Ela até brinca: você conseguiu me fazer chorar".