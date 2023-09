'No sábado, ela estava feliz e serena. Não entendo', diz mãe de Walewska

Questionada se percebeu algo diferente na postura da campeã olímpica de vôlei, Aparecida diz que não. "Não senti nada de diferente. Ela estava feliz, nada que eu pudesse suspeitar de algo errado ou que algo não ia bem".

O pai da jogadora, Geraldo Vieira de Oliveira, agradeceu 'a Deus pela filha maravilhosa que ele me deu'. "É muito doloroso, é muito triste. O coração da gente fica despencando, um pai enterrando uma filha. Vai ser difícil esquecer. Eu fico olhando aqui as fotos e não consigo acreditar que isso aconteceu. Toda vez que eu olhar pra uma foto dela, tenho certeza que eu vou chorar".

Uma filha exemplar, carinhosa com os pais, com o irmão, com os colegas. Uma menina obediente. A gente ensina caráter para os filhos, ela aprendeu além do que a gente ensinou".

Seu Geraldo, pai de Walewska, em entrevista exclusiva ao UOL

O pai conta que seu único filho, Weslley, se tornou piloto de avião graças ao apoio da jogadora. "Eles se amam de paixão. O meu filho foi estudar no Paraná ciências aeronáuticas e morou com ela. Foi na época que ela jogava no Rexona. A relação dos dois é muito intensa, ele é apaixonado por ela".

"A gente conhece os filhos no olhar, no sorriso, sabe quando tá feliz e satisfeito. Ela estava ótima, sorriso com o coração. Tem muita coisa pra lembrar. Minha filha será lembrada em tudo e pelo legado que ela deixou", completa seu Geraldo.