Corpo da ex-jogadora de vôlei Walewska é sepultado em Belo Horizonte

Campeã olímpica de vôlei, Walewska Oliveira foi vetada e sepultada neste sábado em Belo Horizonte. A cerimônia foi reservada somente para as pessoas mais próximas: amigos e familiares.

Aos 43 anos, Walewska morreu no início da noite de quinta-feira, depois de cair do 17º andar de um prédio. A tragédia ocorreu na região central da cidade de São Paulo.

A polícia mantém as investigações do caso, mas trabalha com a hipótese de suicídio. Segundo o boletim de ocorrência, a ex-atleta entrou em uma zona de convivência do prédio sozinha, com uma garrafa de vinho, uma taça e uma pasta com uma folha que teria usado para deixar uma carta de despedida.