Walewska projetou futuro em última entrevista: 'Tenho mais 40 anos de vida'

Vou fazer 44 ano no dia 1º [de outubro], então tenho, pelo menos, mais 40 anos de vida produtiva. É um mundo inteiro que você tem que pensar quando ainda está dentro da quadra Walewska Oliveira

O que aconteceu

A ex-atleta estava em São Paulo para divulgação de sua biografia. Além disso, ela lançaria uma linha de chocolates saudáveis.

No Boletim de Ocorrência, a gestora do prédio diz que a campeã olímpica de vôlei caiu do 17º andar de um prédio na região do bairro Jardins, em São Paulo. Uma unidade de resgate tentou reanimar a ex-jogadora, mas foi constatada a morte no local.

Wal, como era conhecida, e faturou o ouro olímpico em Pequim-2008. Antes, ela fez parte do elenco brasileiro que foi bronze em Sydney-2000.