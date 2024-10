Surfista italiana morre após ser atingida por um peixe-espada na Indonésia

TURIM, 19 OUT (ANSA) - A influenciadora digital e surfista italiana Giulia Manfrini, de 36 anos, morreu na última sexta-feira (18) nas Ilhas Mentawai, na Indonésia, após ser ferida por um peixe-espada enquanto surfava no Oceano Pacífico.

De acordo com as autoridades locais, Manfrini foi atingida repentinamente no peito pelo peixe, sofrendo um grave ferimento com vários centímetros de profundidade.

"De repente, um peixe-espada saltou em direção de Manfrini e a atingiu no peito", disse Lahmudin Siregar, chefe interino da Agência Regional de Gestão das Ilhas Mentawai.