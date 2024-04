Por falar em base, um garoto de 20 anos, Matheus Lima, foi o grande destaque do fim de semana nos demais esportes olímpicos. Ele, que já tinha índice olímpico nos 400m rasos, agora também se qualificou nos 400m com barreiras, sua prova principal. A coluna tem uma aposta ousada: Matheus será finalista olímpico em Paris.

Quase toda a elite do atletismo competiu no fim de semana, e isso virou um post na coluna. Clique aqui para conferir o que de mais importante aconteceu.

O judô já convocou 10 atletas para a Olimpíada. A lista teve como surpresa (ao menos para este colunista) o nome de Rafaela Silva, que travava disputa ponto a ponto com Jéssica Lima. A CBJ explicou: deadline para decidir era agora, e a carioca foi a escolhida. Mundial e Pan-Americano servirão para outras coisas.

Mariana Pistoia é a nova brasileira classificada à Olimpíada. Gaúcha de 26 anos, ela venceu o Pré-Olímpico das Américas, uma espécie de repescagem para os países que não conseguiram vaga pelo ranking mundial. Na final, ela teve muitas câimbras, mas venceu a venezuelana Isis Gimenez por um ponto.

Já o outro brasileiro que era candidato a uma vaga olímpica, Alexandre Camargo, foi derrotado na final da espada por Nicholas Zhang, do Canadá, em decisão polêmica. O rival empatou em 14 a 14 a três segundos do fim do combate, com um toque no qual estava desequilibrado, o que é proibido pelas regras. Depois, Zhang venceu no desempate. A Confederação Brasileira de Esgrima (CBE) vai recorrer do resultado.

Quem também deixou escapar a vaga olímpica foi Felipe Wu. Medalhista na Rio-2016, ele liderava com folga a final do Pré-Olímpico das Américas na carabina de ar 10m, mas despencou de rendimento e ficou sem a classificação. O brasileiro tem mais uma chance, pelo Pré-Olímpico Mundial, no Rio, bem mais concorrido.

Na natação, dois resultados importantes de um fim de semana de estaduais. Em Minas, Eduardo Moraes fez a melhor prova da vida nos 200m livre, 1min48s11, quebrando o recorde da piscina do Minas Tênis Clube (onde treinava o medalhista olímpico Fernando Scheffer). Em São Paulo, Marcelo Chierighini fez 48s47 nos 100m livre, uma marca boa para o momento da temporada. A seletiva olímpica será de 6 a 11 de maio.