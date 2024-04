Djokovic aposta em João Fonseca: 'Me lembra meu jogo'

Com carisma, personalidade e talento, João Fonseca conquistou o público brasileiro no Rio Open 2024, onde alcançou as quartas de final, se tornando o jogador mais jovem a chegar na fase de um ATP 500. Após vencer o francês Arthur Fils por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 e 6/4), o brasileiro escreveu a emblemática frase na câmera do torneio: "Aqui é Brasil, p*rra!", agitando torcedores e telespectadores que assistiram a partida.

Depois do feito no Rio de Janeiro, Fonseca foi vice-campeão do Challenger de Assunção. A última participação nas quadras foi no ATP 250 de Estoril, quando foi eliminado ainda na fase de 32 pelo britânico Jan Choinski.