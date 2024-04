Felipe Wu cai de rendimento e não consegue vaga olímpica

Queda de rendimento

A partir de então, começou o segundo estágio da final, que ocorre em formato de eliminação. Cada um dos oito atletas passaram a ter dois disparos para realizar e, ao final de cada rodada, o último colocado era eliminado. Foi aí que Wu e Caio começaram a baixar o ritmo. Os dois acertaram 8.2 no primeiro disparo e caíram para a quarta e a quinta colocação. Em seguida, Wu ainda marcou 10.4 e Felipe anotou 8.8, o que o fez cair ainda mais.

Enquanto isso, o jovem chileno Diego Parra, de 16 anos, cresceu na competição. Ele, que passou pela qualificatória no limite, ficando com a última vaga à decisão, sobrou no "mata-mata" da final. Parra começou a engatilhar acertos seguidos na marca do 10 e assumiu a liderança da prova, permanecendo até o final. Ele levou o ouro com 244.2, quase seis pontos a frente do segundo colocado, o norte-americano Nickolaus Mowrer.

Felipe Wu ainda deu indícios de recuperação na segunda série do mata-mata, marcando 10.4 e 10.3 e subiu para a terceira colocação. No entanto, oscilou e voltou à quarta colocação, onde permaneceu até o fim, com 196.9. Caio, por outro lado, não conseguiu se recuperar desde o início da segunda fase e chegou a anotar um 7.8. Assim, o jovem terminou na sexta colocação, com 154.1 pontos.

Situação da vaga olímpica

Vale destacar que o Brasil já tem uma vaga olímpica garantida na pistola de ar 10m do tiro esportivo em Paris-2024. Ela foi obtida por Philipe Chateaubrian, após ser ouro no Campeonato das Américas de 2022. A vaga pertence ao país, não ao atleta. Portanto, tanto Wu quanto Caio - além do próprio Chateaubrian - poderão ser selecionados para utilizá-las, a depender da convocação da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE).