Fim de semana do atletismo tem índice olímpico e PA entre destaques

Na Argentina, Wellington Morais chegou pela primeira vez à casa de 21 metros no arremesso de peso, algo que só Darlan Romani, entre os brasileiros, tinha. Com 21,01m, ele venceu um Meeting em Concepción del Uruguay e deu grande passo para ir a Paris. Ele é 20º do ranking olímpico e deve subir bem.

Na República Checa, Caio Bonfim foi terceiro colocado em uma prova importante de marcha atlética com 1h18s50, quinto melhor desempenho da carreira, confirmando a ótima fase. Viviane Lyra foi quinta com 1h28min25, melhor marca da carreira dela e sexto melhor desempenho da história do país, atrás de cinco de Erica Sena, o mais recente foi em 2019. As duas concorrem entre si para ver quem formará dupla com Caio nas Olimpíadas.

Gabriel Boza saltou 8,15m para vencer o Troféu Adhemar Ferreira da Silva no salto em distância. A marca é a melhor do Brasil no ciclo olímpico e mostra que Boza, que já foi medalhista mundial na base e agora está com 21 anos, tem condições de ir a Paris. Mas precisa saltar acima de 8,00m também nas grandes competições (Ibero e Troféu Brasil).

Gabriele Sousa também foi bem em Bragança, no triplo. Venceu com 13,97m e deu mais um passinho para ir a Paris. Ela é a 14ª do ranking olímpico e vai ganhar alguns pontos.

Líder do ranking mundial neste começo de temporada, Eduardo de Deus marcou 13s35 nos 110m com barreiras em Bragança. Não atingiu o índice (13s27), mas mostrou que tem perna para muito mais. Ficou a 0s08 apesar de um vento forte de 2m/s contrário. Além do índice, ele busca o recorde sul-americano, 13s26, de Rafael Pereira, que não correu bem nos EUA no fim de semana.