Judô traça estratégias para time mais forte após convocar 10 a Paris

O exemplo mais claro é a disputa, agora dada como encerrada, na categoria até 57 kg, entre Rafaela Silva e Jéssica Lima. As duas estão separadas por somente 200 pontos no ranking olímpico, e ambas seriam cabeças de chave em Paris se o ranking fechasse agora.

Como a corrida olímpica internacional vai até junho, elas ainda poderiam disputar dois Grand Slam, o Campeonato Pan-Americano e o Mundial, eventos que dão, todos, muito mais do que 200 pontos. Mas a comissão preferiu encerrar agora a disputa e convocar aquela, entre as duas, que entende ir a Paris com melhores condições: Rafaela.

"A CBJ ofereceu muitas oportunidades não só para a Jéssica, mas para todos os atletas envolvidos no processo. A CBJ deu muitas chances para a Jéssica superar a Rafaela e até este momento os critérios estabelecidos no plano de trabalho favorecem a Rafaela, e é por isso que a gente seguiu nessa decisão" continua Theotonio.

Ainda que as vagas a Paris sejam distribuídas a partir do ranking de 25 de junho, a CBJ já indicou os escolhidos em todas as 10 categorias nas quais o Brasil com certeza terá vaga. Nas demais quatro a situação está indefinida.

A única masculina em aberto é a até 60 kg, em que tanto Matheus Takaki quanto Michel Augusto estão pouco acima da linha de corte. Na feminina, são três pouco abaixo deste corte: Ketleyn Quadros (63 kg, hoje com cota continental), Natasha Ferreira (48 kg, hoje herdando a vaga continental da Oceania) e Luana Carvalho (70 kg). Amanda Lima também concorre na 48 kg.

A busca por essas vagas e por um lugar como cabeça de chave para alguns dos convocados vai pautar a escalação do Brasil para as próximas competições: o Campeonato Pan-Americano no Rio (26 a 27 de abril), duas etapas de Grand Slam no Cazaquistão e no Tadjiquistão (entre 3 e 12 de maio) e o Mundial de Abu Dhabi (de 19 a 24 de maio).