- Começou muito movimentada a temporada nacional do skate. Kalani Konig foi muito bem no STU Florianópolis, voou nas eliminatórias tanto do skate quanto do park, mas de novo não ganhou — terminou as duas em quarto. No park, ouro para o garoto Dan Sabino, 15, que já havia sido campeão nacional em dezembro, enquanto Pedro Barros, Augusto Akio e Kalani foram separados por 0,3 pontos. No feminino, o trio olímpico (Yndiara, Dora e Isa, na ordem) deixou para trás as novinhas. Raicca não competiu. No street, o torneio foi bem esvaziado. Ivan Monteiro e Carla Karolina venceram.

- O Grand Slam de Paris não foi bom para o judô brasileiro. Desfalcado de três nomes, todos de peso (Bia, Mayra e Cargnin), o Brasil não ganhou nenhuma medalha. Fez um quinto lugar, com Rafael Macedo, e dois sétimos, com Rafaela Silva e William Lima. Guilherme Schmidt, que é quarto do mundo, perdeu logo na segunda rodada. Baby, na estreia.

- Já classificado para as Olimpíadas, Matheus Isaac foi 31º colocado no Mundial da classe IQFoil, que substitui a RS:X no programa olímpico. Considerando um barco (prancha à vela, na verdade) por país, ficou em 15º. Não é um ótimo resultado, mas indica que ele pode brigar por ir à medal race em Paris (na verdade, em Marselha). No feminino, Giovanna Prada foi 62ª e, Bruna Martinelli, a 77ª.

- No mesmo caminho de Giovanna Prada (filha do Bruno Prada) está Erik Scheidt, filho de Robert Scheidt. O problema é que o garoto tem competido pela Lituânia. Falei com pai e filho, e você pode ler aqui.

- Samia Lima e Jaqueline Lima faturaram o título do Internacional Challenge do Irã de badminton nas duplas femininas. Em pontos no ranking, é um dos principais resultados do país na modalidade na circuito mundial. A campanha, porém, não fará diferença na briga por uma vaga olímpica. As brasileiras seguirão longe da dupla norte-americana que está se classificando com a cota regional.

- Começa amanhã, e vai até domingo, a Volta da Colômbia de ciclismo de estrada, masculina. A prova terá a participação de diversos brasileiros, em rara chance de eles se testarem contra atletas dos primeiros escalões. Serão três equipes do World Tour, incluindo a Movistar, que escalou o brasileiro Vinicius Rangel. A CBC enviou uma seleção com Nicolas Sessler e André Gohr, entre outros, e a equipe brasileira Swift Carbon também viajou, com Lauro Chaman e João Pedro Rossi e cia.