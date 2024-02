Mega da Virada salva, e esporte tem receita recorde com Loterias em 2023

As Loterias Caixa atualizaram, por pouco, o recorde de repasse ao esporte brasileiro em 2023. Isso só foi possível pela arrecadação expressiva da Mega da Virada, que pagou um prêmio recorde de R$ 588 milhões. Os repasses são previstos pela lei 13.756/2018, e criados pela Lei Agnelo/Piva.

No total, foi repassado R$ 1,675 bilhão ao esporte no ano passado, um aumento de apenas R$ 1,5 milhão na comparação com o antigo recorde, de 2022. Os números são brutos, e não levam em conta a inflação. Em 2019, último ano antes da pandemia, foi repassado R$ 1,222 bilhão. A grana cai diariamente na conta das entidades, de acordo com o volume de apostas.

Em 2023, o COB pela primeira vez superou a marca de R$ 400 milhões em arrecadação, recebendo R$ 401,7 milhões da Caixa, um aumento de R$ 4 milhões na comparação com o ano anterior, também menor do que a inflação. Vêm das Loterias a maior parte das receitas do comitê olímpico, que aprovou para 2024 um orçamento prevendo R$ 480 milhões.