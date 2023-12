Alexandre Loureiro/COB Brasil fecha ano pré-olímpico distante do sonho de top10 Demétrio Vecchioli O ano pré-olímpico de 2023 chegou ao fim com o Brasil tendo somado apenas três medalhas de ouro em Campeonatos Mundiais. Considerando apenas as provas 'olímpicas', o Brasil ficaria em 19º lugar no quadro de medalhas da temporada. Tomando 2023 como referência (e não há outra melhor), o Brasil está muito distante do sonhado top10 no quadro da Olimpíada de Paris, no ano que vem. A conta para chegar lá é ganhar 10 ouros, talvez nove. E o Brasil só ganhou três. Na conta do COB foram quatro, porque o comitê considerou dois Campeonatos Mundiais de Skate Street em 2023. O primeiro, realizado em fevereiro, que oficialmente valeu como sendo de 2022. E o segundo, o do fim de semana passado, este sim de 2023. Rayssa Leal foi ouro no primeiro, prata no segundo. Contando só os Mundiais de 2023, foram 17 medalhas. Mas a conta chega a 21 se considerarmos os eventos mais recentes de skate park e de vôlei. É o mesmo número de medalhas que o Brasil conquistou em Tóquio. Logo, um bom desempenho. O que está em falta é ouro. Das três conquistadas esse ano (Filipe Toledo, Bia Ferreira e Rebeca Andrade) para as 10 necessárias há um longo caminho a ser percorrido. Tudo bem que o ano foi atípico. Martine e Kahena fizeram um Mundial ruim, Mayra Aguiar se poupou, Isaquias Queiroz estava destreinado, Ana Marcela Cunha rompeu com o treinador e Bruno Fratus se machucou. Mas isso é reflexo de uma elite exausta no terceiro (ou mais) ciclo olímpico buscando o ouro. O COB tem falado em bater recordes de medalhas. Em Tóquio foram 21 no total, e sete de ouro. Em Paris, dá para chegar. Rayssa Leal, Mayra Aguiar, Isaquias, Ana Marcela, Duda/Ana Patrícia, futebol masculino, skate park masculino, Rafaela Silva e Alison 'Piu', pelo menos, não ganharam em 2023, mas são candidatos a serem campeões em 2024. Divulgação/CBSk Skate deve virar patins Quem acompanha essa newsletter semanalmente tem acompanhado, também, a novela do skate, que está perto de um capítulo importante (mas, dificilmente, final). Vence no dia 31 de dezembro o prazo para as confederações de skate e patins se entenderem, e nada indica que isso vá acontecer. A tendência, possivelmente já no primeiro semestre do ano que vem, é a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP) assumir a gestão do skate no Brasil. Caberia a ela levar atletas para competições internacionais, como Mundiais e Olimpíadas, e ficaria com ela a grana da Lei Piva destinada ao skate pelo COB. Apesar dos apelos dos skatistas olímpicos, o COB tem agido como se nada pudesse fazer. Em nota, disse que cabe ao comitê, seguindo a Carta Olímpica, "filiar e apoiar a confederação que vier a ser filiada por sua respectiva federação internacional". A solução é a pior possível para o skate brasileiro. Mas a CBSk também tem culpa na iminente derrota. Teve a possibilidade de aceitar um meio-termo, uma gestão mista com o patins, e não topou. Quando sinalizou que aceitaria, o caldo já havia desandado, e aí, a CHBP, vitoriosa na queda de braço, não viu motivos para ceder. Jaime Junior/CBTM Olimpílulas A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou um novo calendário de seleções, bem mais simples do que o tradicional, com Mundial a cada dois anos, intercalando com as competições regionais. As seleções só teriam três eventos em ano de Olimpíada, quando também jogariam VNL e continental. A medida parece ter sido bem aceita, ainda que elimine os Pré-Olímpicos, que sempre são uma diversão à parte. Luca Kumahara fez, no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, sua primeira competição no masculino. Ele, que passa por processo de transição de gênero, optou por recomeçar "do zero", no Absoluto F, que é uma espécie de sexta divisão nacional. Luca optou por subir degrau por degrau até tentar chegar ao 'Absoluto A". Na primeira tentativa, perdeu nas oitavas de final para o rival que viria a ser campeão. O raio caiu duas vezes no mesmo lugar, e Joana Gonçalves e Gabriela Vessel venceram o Mundial de Juventude de Vela na classe 420 Feminina, um barco de formação para o 470. A competição aconteceu em Búzios, onde, em 2009, Martine Grael e Kahena Kunze ganharam o mesmo título. O Brasil ainda conquistou outros quatro top6, com Guilherme e Fernando Menezes (base da 49er), Lucas Fonseca (kite), Felipe Fraquelli (base da Laser) e Lucas Freitas e Victoria Back (420 open, que tinha duplas masculinas e mistas). O ADC Bradesco se despediu do esporte de alto rendimento vencendo, no domingo, o Campeonato Brasileiro Sub17 Feminino de Basquete. A equipe estava em Catanduva, em meio à competição, quando recebeu a confirmação de que o Bradesco está encerrando o projeto depois de 35 anos. A vitória por 82 a 57 sobre o São José dá a dimensão do trabalho que será interrompido. No vôlei, chega ao fim um time que também revelou centenas de jogadoras que viriam se tornar profissionais. Leia mais aqui.