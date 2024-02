Viviane Jungblubt tem vaga olímpica confirmada na maratona aquática

Era uma situação diferente de 2011 quando Ana Marcela terminou em 11º lugar no Mundial, que na época classificava as 10 primeiras, e não conseguiu a vaga a Londres-2012 apesar de a Grã-Bretanha ter feito a campeã. Na época, o Brasil reclamou bastante que a baiana deveria herdar a credencial dos donos da casa, mas o regulamento era específico dizendo que isso não aconteceria.

Agora, a World Aquatics (antiga Fina) optou por repassar as vagas do país sede, que não precisaram ser utilizadas (a França também classificou dois homens) para os melhores do Mundial. O Brasil, no caso do feminino, e a Áustria, no masculino. A decisão havia sido antecipada pelo site Swim Channel.

Ainda foi anunciado hoje que as vagas continentais não conquistadas pela Oceania também foram realocadas pela classificação do Mundial, o que beneficiou Canadá (feminino) e Polônia (masculino). Entre as mulheres, o Brasil não competia por essa vaga, porque já tinha uma atleta classificada.

O país, assim, terá Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut na prova de maratona aquática em Paris, a ser disputada no rio Sena. No masculino, ninguém passou nem perto de se classificar. O melhor brasileiro, Henrique Figueirinha, terminou em uma modesta 34ª colocação. Pedro Farias foi 38º.