Robert Scheidt volta ao país e disputa Brasileiro como parceiro do filho

Mas também treina na Snipe e na Wing Foil, bem mais radical (o atleta se mantém em pé sobre uma prancha que fica acima do nível da água e é puxado por uma pipa que ele segura com as mãos). "Para dar um rolezinho é mais legal, mas o campeonato não tem comparação com o de Laser, de Snipe. É sempre um campeonato muito legal, com muitas experiências novas e amigos", diz o garoto.

Erik já tem o currículo recheado. Disputou três Mundiais de Optimist, barco de iniciação na vela, individual, em 2023 foi 13º no Júnior de Laser, na categoria ILCA 4 (um barco menor na comparação com o ILCA 6, olímpico) e, em dupla, 14º no Mundial de Snipe, no começo de 2024.

O problema: as participações foram defendendo a Lituânia, pátria da mãe. "Claro que eu gostaria de ver meu filho competindo pelo Brasil, mas eu casei com uma estrangeira, que também quer ver o filho participando pela Lituânia. O país onde ele tiver mais raízes vai ser o país que ele vai querer representar. Mas essa decisão não precisa ser tomada agora, com 14 anos de idade", afirma o pai. Pelas regras da World Sailing, o limite para a decisão é aos 16 anos.

Qual país representar, ser ou não um atleta de alto rendimento, e seguir carreira em qual classe, são três decisões para o Erik do futuro. Por enquanto, o menino é um adolescente, que está saboreando a vela.

"Nessa fase ainda tem que ir com bastante calma, não tem que acelerar as coisas demais, nem criar expectativa nele. Eu e minha esposa, a gente tenta sentir dele o que ele está realmente a fim de fazer. Não é que a gente dá de mão beijada, é subir no barco e ir. Ele que tem que querer, aí a gente faz de tudo para mandá-lo. Quando ele estava grande para o Optimist, ele que falou que tinha o Mundial de Laser, e que ele queria ir. E a gente mandou. Com essa idade, tem que fazer um pouco de tudo, são experiências muito válidas. Quando tiver 16, 17 18 anos, aí entra o trabalho árduo, que ele vai ter que decidir se ele vai querer. Ele tem que fazer o que ele gosta."