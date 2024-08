Quinta-feira, 29/08/2024 Gabrielzinho morde a medalha de ouro após conquistar o título dos 100m costas da classe S2 ENG CHIN AN/REUTERS Gabrielzinho "amassa" adversários Segunda modalidade que mais garantiu medalhas ao Brasil na história das Paralimpíadas — atrás apenas do atletismo —, a natação não decepcionou no primeiro dia de competições em Paris. Os atletas brasileiros garantiram três medalhas: um ouro, com Gabriel Araújo, o Gabrielzinho; uma prata, com Phelipe Rodrigues, e um bronze, com Gabriel Bandeira. Como o próprio atleta mineiro de 22 anos disse após a prova, foi "um amasso". Gabrielzinho foi o único a fechar a prova dos 100m costas da classe S2 da natação abaixo dos dois minutos. Ele finalizou com o tempo de 1min53s67, seguido pelo russo Vladimir Danilenko (compete como neutro), que fez o tempo de 2m01s34, e do chileno Alberto Diaz, com 2m01s97. Gabrielzinho, que havia ficado com a prata nesta mesma modalidade nos Jogos de Tóquio, ainda vai disputar mais quatro provas em Paris: os 50 metros costas e os 200 livre na classe S2, além dos 50 livre e 150 medley na S3 - classe com atletas com grau de comprometimento inferior que a S2. Ele volta a cair na água no sábado (31), às 5h58 (de Brasília), nos 50m costas. Publicidade É uma prova muito difícil, é uma prova que mexe comigo, por ter sido prata (em Tóquio), porque é a prova mais difícil pra mim.(...) Do jeito que foi a prova, eu não nadei, não, eu amassei a prova, eu acabei com a prova, então eu tô feliz demais, é um sonho realizado, e posso gritar que eu sou campeão dos 100 metros costas. Gabrielzinho medalha de ouro nos 100m costas da classe S2 Phelipe Andrews com a prata conquistada na final dos 50m livre S10 dos Jogos Paralímpicos Andrew Couldridge/REUTERS Bom início na despedida Além de Gabrielzinho, mais dois atletas brasileiros subiram ao pódio: Phelipe Andrews Rodrigues ficou com a prata nos 50m livre da classe S10 e Gabriel Bandeira levou o bronze nos 100m borboleta da classe S14, para atletas com deficiência intelectual. Essa foi a nona medalha de Phelipe em Jogos Paralímpicos. O atleta pernambucano tem agora no seu currículo seis pratas e três bronzes — esteve nos Jogos de Pequim-2008, Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020. Essa será a sua última participação em edições do megaevento. Antes, ele ainda compete no 100m livre S10 e no revezamento misto 4x100 livre 49pts. Pouco antes da prata de Phelipe, o paulista Gabriel Bandeira havia conquistado o bronze nos 100m borboleta S14 F. Foi a quinta medalha de Gabriel Bandeira em Paralimpíadas. Ele ganhou ouro nos 100m borboleta, prata nos 200m livre e 200m medley e bronze no revezamento 4x100m livre misto S14 em Tóquio-2020. No Rio, eu queria ganhar a qualquer custo uma medalha em casa. Minha família estava me assistindo, o povo nos apoiando. E aqui tem o sentimento de ser a última. Então, são dois sentimentos diferentes. Phelipe Andrews Rodrigues medalha de prata nos 50m livre da classe S10 Cátia Oliveira e Joyce Oliveira já garantiram ao menos o bronze no tênis de mesa Silvio Avila/CPB A natação ganhou os holofotes nesta quinta-feira, porém, o tênis de mesa já havia garantido a primeira medalha para o Brasil nestas Paralimpíadas antes mesmo de começarem as finais na piscina da Arena Paris La Defense. Cátia Oliveira e Joyce Oliveira asseguraram ao menos a medalha de bronze no tênis de mesa ao vencerem, pelas quartas de final da classe WD5, as egípcias Fawzia Elshamy e Ola Soliman por 3 sets a 0 (11/1, 11/7 e 11/4) e se classificaram às semifinais — não há disputa pelo terceiro lugar na modalidade. As brasileiras lutam pela vaga na final contra as sul-coreanas Seo Su Yeon e Yoon Jiu, cabeças de chave número 1. A partida da semifinal está marcada para às 7h (de Brasília) desta sexta-feira (30). Os primeiros brasileiros a competirem foram Luiz Filipe Manara e Claudio Massad, pela classe MD18. Eles venceram os espanhóis Jorge Cardona e Ander Cepas, de virada, por 3 sets a 1 (9/11, 11/9, 11/9 e 11/6). Se passarem pelos anfitriões Mateo Boheas e Thomas Bouvais, pelas quartas de final, eles também garantem medalha. Menos de um mês após competir nos Jogos Olímpicos, Bruna Alexandre estreou na Paralimpíadas ao lado de Paulo Salmin na chave de duplas mistas da classe XD17. A dupla brasileira ganhou do time sueco Johnas Hansson/Anja Handen por 3 sets a 0 (11/1, 11/4 e 11/8) e avançaram às quartas de final — a um jogo também da medalha, Publicidade Petrúcio Ferreira celebra a conquista do tetra dos 100m rasos T47 no Mundial paralímpico de Kobe Paul Miller/Getty Images O que rola nesta sexta O segundo dia de competições nos Jogos Paralímpicos de Paris promete emoções à torcida brasileira. A delegação terá finais no atletismo — modalidade que já garantiu 170 medalhas ao país na história do evento (48 ouros, 70 pratas e 52 bronzes) —, semifinais no tênis de mesa, além de disputas em modalidades como vôlei sentado, natação, goalball e tiro esportivo, dentre outras. Bicampeão paralímpico e tetra mundial dos 100m rasos T47, Petrúcio Ferreira vai para pista em busca de mais um título paralímpico, enquanto Yeltsin Jacques tentará o bi nos 5000m (T11). Outros brasileiros com chance de medalhas são Wallace Santos (arremesso de peso F55), Ricardo Mendonça (100m T37), Lorena Spoladore (salto em distância T11) e Wanna Oliveira (arremesso de pino F32). Goalball

4h - Masculino - Estados Unidos x Brasil

5h30 - Feminino - Brasil x Israel Tiro com arco

4h17 - Feminino individual - 1/16 - Jane Karla x Agustina Bantiloc (PHI) Remo

4h30 - Feminino eliminatórias de skiff simples PR1 - Cláudia Cícero dos Santos

6h30 - Dupla mista eliminatória PR3 - Diana Cristina Barcelos de Oliveira e Jarino Natanael Frohlich Klug

7h10 - Misto quatro eliminatória PR3 - Priscila Barreto, Aline Dumas, Gabriel Mendes, Erick Matheus Lima e Jucelino da Silva Natação

4h39 - Feminino 100m livre S5 - Esthefany Rodrigues e Patricia Pereira dos Santos

4h58 - Masculino individual 200m medley SM6 - Talisson Henrique Glock

5h46 - Masculino 100m peito SB9 - Lucas Lamente Mozela e Rua Felipe Lima de Souza

6h27 - Revezamento 4x50m livre misto Atletismo

5h06 - Final masculina 5000m T11 - Julio Cesar Agripino dos Santos e Yeltsin Jacques

5h31 - Final feminina salto em distância T11 - Lorena Silva Spoladore e Alice de Oliveira Correa

5h34 - Masculino 100 T12 - Marcos Vinicius de Oliveira, Kesley Teodoro e Joeferson Marinho de Oliveira

6h14 - Feminino 400m T11 - Camila Muller, Thalita Vitória Simplicio da Silva e Jhulia Karol dos Santos

6h50 - Feminino 5000m T54 - Aline dos Santos Rocha e Vanessa Cristina de Souza

7h32 - Masculino 100m T37 - Ricardo Gomes de Mendonça, Christian Gabriel Luiz da Costa e Edson Cavalcante Pinheiro

7h57 - Masculino 100m T47 - Lucas Sousa Pereira, Washington Junior e Petrucio Ferreira dos Santos

8h45 - Lançamento de disco feminino F57 - Julyana Cristina da Silva

13h - Final feminina Lançamento de club F32 - Wanna Helena Brito Oliveira e Giovanna Boscolo

14h05 - Final arremesso de peso masculino F55 - Wallace Santos

15h18 - Feminino 400 m T47 - Fernanda Yara da Silva e Maria Clara Augusto da Silva

15h52 - Arremesso de peso masculino - F37 - Emanoel Víctor Souza de Oliveira Bocha

5h30 - Masculino individual - Preliminar BC4 - Shunsuke Uchida (JAP) x Andre Costa

6h40 - Masculino individual - Preliminar BC2 - Maciel Santos x Marco Dekker (HOL)

7h50 - Masculino individual - Preliminar BC2 - Luis Cristaldo (ARG) x Iuri Silva

9h - Feminino individual - Preliminar BC3 - Ho Yuen Kei (HKG) x Evani Calado

9h - Feminino individual - Preliminar BC3 - Evelyn Oliveira x Sunhee Kang (KOR)

12h - Feminino individual - Preliminar BC4 - Laissa Teixeira x Anita Raguwaran (ALE)

13h10 - Masculino individual - Preliminar BC2 - Maciel Santos x Nadav Levi (ISR)

14h20 - Masculino individual - Preliminar BC2 - Iuri Silva x Aurelien Fabre (FRA)

15h30 - Masculino individual - Preliminar BC1 - Jose Oliveira x Daniel Perez (HOL)

16h40 - Masculino individual - Preliminar BC3 - Mateus Carvalho x Jules Menard (FRA) Badminton

Não antes de 11h50 - Masculino simples SL4 - Lucas Mazur (FRA) x Rogério Junior Xavier de Oliveira

Não antes de 12h30 - Feminino simples WH1 - Daniele Torres Souza x Yuka Chokyo (PER)

Não antes das 17h20 - Maculino simples SH6 - Vitor Tavares x Jack Pastos (GBR) Tênis de mesa

5h - Duplas mistas XD17 - quartas de final - Piotr Grudzien e Karolina Pek (POL) x Luiz Filipe Manara e Danielle Rauen

6h - Duplas mistas XD 17 - quartas de final - Viktor Didukh e Iryna Shynkarova (UCR) x Paulo Salmin e Bruna Alexandre

7h - Duplas femininas semifinais WD5 - Catia Oliveira e Joyce Oliveira x Jiyu Yoon e Su Yeon Seo (KOR)

9h - Duplas femininas WD20 - quartas de final - Bruna Alexandre e Danielle Rauen x Maryna Lytovchenko e Lryna Shynkarova (UCR)

12h Duplas masculinas MD18 - quartas de final - Luiz Filipe Manara e Claudio Massad x Mateo Boheas e Thomas Bouvais 9FRA)

13h - Duplas masculinas MD14 - quartas de final - Paul Karabardak e Jan Riapos (GBR) x Paulo Salmin e Israel Stroh Taekwondo

7h24 - Feminino K44 - 57Kg - quartas de final - Silvana Mayara Fernandes

7h57 - Masculino K44 - 63Kg - quartas de final - Nathan Torquato

9h58 - Feminino K44 - 65Kg - quartas de final - Ana Caroline Moura Tiro esportivo

8h30 - Misto - Carabina 10m SH2 - qualificação - Bruno Kiefer e Alexandre Augusto Galgani Vôlei sentado

13h - Masculino - Brasil x Alemanha Tênis em cadeira de rodas

7h - Masculino simples - Alwande Sikhosana (RSA) x Gustavo Carneiro

7h - Duplas - quartas de final - Leandro Pena e Ymanitu Silva x Ugur Altinel e Ahmet Kaplan (TUR)

7h - Masculino simples - Daniel Rodrigues x Ben Weekes (AUS) Basquete em cadeira de rodas

5h30 - Feminino - Holanda x Japão

7h45 - Masculino - Espanha x Austrália

11h - Feminino - Alemanha x Estados Unidos

13h15 - Masculino - França x Canadá

16h30 - Feminino - China x Espanha Rugby em cadeira de rodas

*Não há distinção de gênero

6h30 - Grã-Bretanha x Dinamarca

8h30 - Estados Unidos x Japão

12h30 - Alemanha x Canadá

14h30 - Austrália x França Compartilhar essa edição