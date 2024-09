Quinta-feira, 05/09/2024 Carol Santiago, destaque do Brasil nas Paralimpíadas de Paris Ale Cabral/CPB Coleção de medalhas Maria Carolina Santiago desembarcou em Paris como uma das esperanças de pódio para o Brasil na natação. Ela encerrou a participação nesta quinta-feira (5) como a brasileira com mais medalhas de ouro em Jogos Paralímpicos. Carol Santiago, como é conhecida, alcançou o topo do pódio três vezes na capital francesa, chegou a seis títulos em Paralimpíadas e ultrapassou a velocista Ádria dos Santos, que tem quatro. Ela fechou a participação nesta edição com a prata nos 100m peito. A brasileira fez a prova em 1m15s62 e ficou atrás da alemã Elena Krawzow, que fez em 1m12s54 e estabeleceu o novo recorde mundial. Carol, de 39 anos, conquistou cinco medalhas em Paris. Os três ouros foram nos 50m livre, 100m livre e 100m costas S12, e mais duas pratas, nos 100m peito SB12 e revezamento 4x100m livre - 49 pontos. Elas se somam aos cinco pódios de Tóquio. Publicidade Tóquio sempre vai ter um lugar especial para mim por ter sido a primeira, mas acho que nunca passei por nada parecido com isso aqui. Só tenho de agradecer a Paris. Carol Santiago, destaque do Brasil na natação Histórias incríveis Instagram/@amalia_pwr Façanha Amalia Pérez, de 51 anos, está em sua sétima Paralimpíadas consecutiva. A mexicana do halterofilismo venceu todos os Mundiais que disputou e obteve seis medalhas paralímpicas, sendo quatro de ouro e duas de prata. Leia mais Ale Cabral/CPB Nas alturas O Brasil testou um gigante na quadra, mas ele resolveu mudar para o atletismo. Joelison Fernandes tem 2,37m e é o homem mais alto do país. Ninão, como é conhecido, chegou ao vôlei sentado em 2022. Leia mais Wander Roberto/CPB É bronze A potiguar Rosicleide Andrade conquistou a primeira medalha do judô brasileiro em Paris. Ela derrotou a argentina Rocio Ledesma na disputa pelo terceiro lugar da categoria até 48kg J1 (atletas cegas). Leia mais Jogadores da seleção brasileira masculina de goalball comemoram o bronze Silvio Ávila/CPB Brasil vence e conquista o bronze no goalball masculino A seleção masculina de goalball do Brasil conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris. A equipe bateu a China por 5 a 3 em duelo realizado nesta quinta-feira (5). Esta é a quarta Paralimpíada seguida em que o time sobe ao pódio. A partida contra os chineses foi uma reedição da final de Tóquio-2020 e do último Mundial da modalidade, disputado em 2022, em Matosinhos, Portugal. O Brasil foi campeão em ambas ocasiões. O trio inicial brasileiro foi formado por Leomon, Parazinho e Emerson, que seguiu assim até o fim da partida. Já os chineses foram à quadra com Mingyuan Yang, Qinquan Yu e Deyi Yu. Quadro de medalhas Reprodução Fernando Rufino, o "Cowboy de aço", nas Paralimpíadas de Tóquio Miriam Jeske/CPB O que rola nesta sexta O nono dia de competições dos Jogos Paralímpicos de Paris tem a estreia da canoagem. O Brasil vai ter em ação nomes como Fernando Rufino, o "Cowboy de aço", que tem no currículo títulos mundiais e o ouro em Tóquio na VL2. O judô brasileiro terá Alana Maldonado. Ela foi ouro em Tóquio e é apontada como uma das favoritas em Paris. Na natação, Gabriel Araújo, Wendell Belarmino e Talisson Glock, que já foram medalhistas nesta edição dos Jogos, voltam à piscina. No atletismo, Alan Fonteles, que venceu Oscar Pistorius em 2012, estará na pista para a final dos 400m T62. Publicidade Compartilhar essa edição