Quarta-feira, 24/07/2024 Jogadores da Argentina reclamam com a arbitragem após o jogo contra Marrocos Tullio M. Puglia/Getty Images Argentina e Paraguai sucumbem na estreia; Espanha e França vencem O futebol olímpico começou com caos e goleada para os sul-americanos. Argentina e Paraguai perderam na estreia em uma partida com lances bizarros e outra que terminou em goleada. Os argentinos começaram perdendo por 2 a 0 do Marrocos, mas chegaram a comemorar o empate nos 15 minutos de acréscimos dados pelo árbitro. Só que o jogo foi interrompido durante a comemoração do gol porque parte da torcida marroquina invadiu o gramado. Os times saíram para o vestiário e ficou parecendo que a partida estava encerrada. Mas o árbitro não encerrou, e o jogo foi retomado quase duas horas depois com o placar de 2 a 1, porque o VAR ainda resolveu anular o gol argentino por impedimento. No jogo do Paraguai, um atropelo. O time levou cinco gols do Japão na goleada que mais chamou a atenção na primeira rodada. Os paraguaios tiveram um jogador expulso no primeiro tempo e isso abriu a porteira para o passeio japonês. A Espanha levou um sufoco, mas superou o Uzbequistão de virada por 2 a 1. Já a França começou com o pé direito e goleou os Estados Unidos por 3 a 0. Publicidade O que vai rolar nesta quinta O Brasil estreia nos jogos com uma partida difícil no handebol feminino diante da Espanha. No arco masculino, Marcus Vinícius D'Almeida, eleito o melhor arqueiro do mundo e líder do ranking mundial, começa a primeira fase. E no futebol feminino começa a caminhada final de Marta rumo ao sonho do ouro contra a Nigéria. Veja outros destaques:

4h30 - Tiro com arco feminino: Ana Luiza Caetano participa

9h00 - Handebol feminino: Brasil x Espanha

9h30 - Tiro com arco masculino: Marcus D'Almeida participa

12h00 - Futebol Feminino - Espanha x Japão

14h00 - Futebol Feminino - Brasil x Nigéria Acesse aqui a agenda completa. Imagem do dia Torcedores do Marrocos invadem o campo no jogo de futebol contra a Argentina Tullio M. Puglia/Getty Images Destaques do dia Thaier Al-Sudani/Reuters Empate da Argentina é anulado, e jogo contra Marrocos volta após confusão Leia mais FRANCK FIFE / AFP Espanha leva sufoco, mas vence Uzbequistão na estreia das Olimpíadas Leia mais Brad Smith/ISI/Getty Images Veterano marca, e França goleia os EUA na estreia das Olimpíadas Leia mais Compartilhar essa edição