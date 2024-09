Quarta-feira, 04/09/2024 Verônica Hipólito conquistou o bronze nas Paralimpíadas de Paris Douglas Magno/CPB A campeã voltou O choro deu lugar ao sorriso. Um dos grandes nomes do paratletismo brasileiro, Verônica Hipólito voltou ao pódio dos Jogos Paralímpicos após oito anos. Em Paris, ela conseguiu a medalha após ficar fora de Tóquio em meio a complexos tratamentos de saúde. A "Magrela", como passou a ser conhecida, conquistou o bronze nos 100m da classe T36 (paralisados cerebrais). A brasileira fez a prova em 14s24 e ficou atrás apenas da chinesa Shi Yiting, que levou o ouro, e da neozelandesa Danielle Aitchison, com a prata. Antes do largo sorriso com a medalha no peito, Verônica viveu a decepção em Paris. Ela chorou após a final dos 200m, quando acabou na sétima colocação. "Queria ganhar essa medalha por todo mundo que acreditou em mim. Mas eu vou trazer essa medalha para o Brasil. O que mais escutei é que eu deveria me aposentar, que não tinha por que um corpo como o meu estar correndo." Medalhista de prata nos 100m e bronze nos 400m nos Jogos Rio-2016, ela ficou fora de Tóquio — e atuou como comentarista do Grupo Globo. Ela não atingiu o índice, em provas realizadas em meio a tratamentos. Ela passou por cirurgias para tirar mais de 200 pólipos do intestino grosso, e em 2018 teve tumor cerebral. Publicidade Eu fiquei 8 anos bem mal. Eu praticava e queria parar porque eu pensava: 'Esse não é o meu corpo. Como o meu corpo mudou'. E aí quando a gente passa a entender sobre capacitismo, sobre gordofobia, quando a gente começa a entender sobre o nosso potencial, a partir dos outros também, as coisas só tendem a melhorar. Verônica Hipólito, medalhista de bronze nas Paralimpíadas Histórias incríveis Alessandra Cabral/CPB Azar de cavaleiro Uma abelha tirou a chance da segunda medalha paralímpica de Rodolpho Riskalla no hipismo. O brasileiro, que montou Denzel, foi atrapalhado pelo inseto. Leia mais Ana Patrícia/CPB Medalha de jovem O Brasil estreou na disputa por medalhas no halterofilismo com Lara Lima, competindo na categoria até 41kg, A brasileira conquistou a medalha de bronze. Leia mais Alex Davidson/Getty Images Guia para o sucesso Guia de Jerusa Geber, que conquistou o ouro 100m T11 (deficiência visual) em Paris, o velocista Gabriel Garcia esteve também nas Olimpíadas. Leia mais Ariosvaldo Fernandes comemora o bronze Douglas Magno/CPB Parré neles A primeira medalha paralímpica emocionou Ariosvaldo Fernandes, o Parré. Nesta quarta-feira, o paraibano de 47 anos conquistou o bronze nos 100 metros rasos T53 com 15s08 na final. Adbulrahman Alqurashi, da Arábia Saudita, levou a medalha de ouro com o tempo de 14s48, a melhor marca de sua carreira. Já o tailandês Pongsakorn Payeo fez o melhor tempo da temporada, 14s66, e terminou com a prata. Por fim, vale ressaltar que nessa prova, o equipamento dos atletas faz muita diferença no tempo final dos atletas. Durante a competição, Ariosvaldo Fernandes citou por diversas vezes que o equipamento dele está desatualizado em relação ao dos adversários. Mesmo assim, o brasileiro fez uma ótima prova e garantiu a sua primeira medalha em Jogos Paralímpicos. Quadro de medalhas Reprodução Jogadores brasileiros celebram gol contra a Turquia no futebol de cegos nas Paralimpíadas 2024 Alê Cabral / CPB O que rola nesta quinta O oitavo dia de competição nos Jogos Paralímpicos de Paris verá um clássico com o Brasil. A seleção de futebol de cegos enfrenta a Argentina na semifinal, às 15h, em duelo que reedita a decisão de Tóquio. A delegação verde e amarela tem ainda semifinal no vôlei sentado feminino e disputas por vagas no pódio no goalball feminino e masculino. Além disso, o começo da caminhada no judô, modalidade que pode render medalhas ao país, e nadadores medalhistas desta edição de volta à piscina, como Talisson Glock e Carol Santiago. Dentre os atletas internacionais, Morteza Mehrzad, o iraniano de 2,46m, estará em ação no vôlei sentado. Estrela no tênis em cadeira de rodas, a holandesa Diede de Groot vai disputar a final de duplas. Publicidade Compartilhar essa edição